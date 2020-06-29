Бишкек нуждается во врачах. Мэрия обращается к волонтерам

Бишкек нуждается в медиках. Столичная мэрия обратилась с призывом о помощи к неравнодушным горожанам, ординаторам, интернам, медикам и вирусологам.
«Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной, медики, эпидемиологи работают в усиленном режиме с марта, они устают, болеют. В связи с повышением числа заболевших сограждан врачей не хватает», — отметили в муниципалитете.
Желающих помочь просят обращаться к врачу Шакиру Турсунбаеву, который собирает волонтеров, по номерам: 0558755577, 0554994949.
По стране за весь период COVID-19 заразились 4 тысячи 748 человек. Выздоровели 2 тысячи 242.