Бишкек нуждается во врачах. Мэрия обращается к волонтерам

Бишкек нуждается в медиках. Столичная мэрия обратилась с призывом о помощи к неравнодушным горожанам, ординаторам, интернам, медикам и вирусологам.

«Эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной, медики, эпидемиологи работают в усиленном режиме с марта, они устают, болеют. В связи с повышением числа заболевших сограждан врачей не хватает», — отметили в муниципалитете.

Пожалуйста! Помогите распространить это видео. У нас много человеческих потерь, болеют все. Нам нужны Медики!!!! Везде!!!! Врач Шакир Турсунбаев, волонтёр, собирает волонтёров 0558755577; 0554994949 pic.twitter.com/FFMqNvC5RE — Мэрия города Бишкек (@bishkekcityhall) June 28, 2020

Желающих помочь просят обращаться к врачу Шакиру Турсунбаеву, который собирает волонтеров, по номерам: 0558755577, 0554994949.

По стране за весь период COVID-19 заразились 4 тысячи 748 человек. Выздоровели 2 тысячи 242.