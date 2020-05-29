Республиканская инфекционная больница временно прекратила принимать пациентов

Республиканская клиническая инфекционная больница временно прекратила принимать пациентов. Об этом 24.kg сообщил главврач больницы Гульжигит Аалиев.

По его словам, в больнице сейчас проходят лечение 180 пациентов с коронавирусом.

«За последние дни у нас заболели 19 сотрудников. Мы постоянно сдаем анализы, при очередном обследовании выявили заболевших. Поэтому пока не будем принимать новых пациентов, больницу закроем на обсервацию», — отметил он.

Гульжигит Аалиев добавил, что после того, как все больные будут выписаны через 14 дней, у сотрудников возьмут повторные анализы, а в больнице проведут дезинфекцию. «После этого, скорее всего, возобновим прием», — добавил он.

Гульжигит Аалиев добавил, что они будут принимать пациентов только в тяжелом состоянии, которым требуется реанимация.

По словам главврача, все сотрудники работали 65 дней, не выходя из отделений, работали посменно. Он добавил, что в настоящее время РКИБ занимается только лечением инфицированных коронавирусом.