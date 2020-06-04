Цифра дня. 9 тысяч 54 медработника получили дополнительные выплаты за май

За май дополнительные компенсационные выплаты получили 9 тысяч 54 медработника, участвующие в реализации мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, всего было выплачено 107 миллионов 161 тысяча 95 сомов. Из них Минздрав профинансировал 43 миллиона 193 тысячи 457 сомов, Фонд обязательного медицинского страхования — 63 миллиона 967 тысяч 638 сомов.

В ведомстве отметили, что размер дополнительных компенсационных выплат привлеченным работникам рассчитывается на основании приказа Министерства здравоохранения и зависит от фактически отработанных дней согласно табелю учета рабочего времени, который заполняет руководитель учреждения.

Напомним, сегодня на заседании парламента депутат Рада Туманбаева возмутилась, что медики не получают положенных компенсаций.