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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 9 тысяч 54 медработника получили дополнительные выплаты за май

За май дополнительные компенсационные выплаты получили 9 тысяч 54 медработника, участвующие в реализации мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава. 

По его данным, всего было выплачено 107 миллионов 161 тысяча 95 сомов. Из них Минздрав профинансировал 43 миллиона 193 тысячи 457 сомов, Фонд обязательного медицинского страхования — 63 миллиона 967 тысяч 638 сомов.

В ведомстве отметили, что размер дополнительных компенсационных выплат привлеченным работникам рассчитывается на основании приказа Министерства здравоохранения и зависит от фактически отработанных дней согласно табелю учета рабочего времени, который заполняет руководитель учреждения. 

Напомним, сегодня на заседании парламента депутат Рада Туманбаева возмутилась, что медики не получают положенных компенсаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154897/
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