Почти четверть сотрудников Центра госсанэпиднадзора Бишкека заболела COVID-19

Практически четверть сотрудников Бишкекского центра госсанэпидназора заболели коронавирусом. Об этом сообщила советник министра здравоохранения Елена Баялинова с ссылкой на нового директора ЦГСЭН Кубана Кудашева.

По его словам, всего заболел 51 сотрудник. «Среди них есть помощники эпидемиологов, санитарных врачей, лаборанты, айтишник, сотрудник АХО и другие. Из 209 человек сейчас у меня работает 80, остальные входят в группу риска и находятся на домашнем карантине. Получается, что заболела четвертая часть коллектива. Эпидемиологи первыми приняли удар, их в центре сейчас всего два человека, заведующая и врач», — отметил он.

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Кубан Кудашев добавил, что до него доходят разговоры, что не хватало средств защиты. В настоящее время Минздрав создал комиссию и совместно с экспертами из КГМА организовал независимое расследование по случаям заражения.

«Чтобы восполнить брешь, мы привлекли к работе добровольцев, кафедральных работников и ординаторов», — сообщил он.

По словам директора, в центр стекаются все цифры и данные, которые сотрудники обрабатывают и забивают в общую базу данных, созданную буквально два-три дня назад.

«В задачи центра входит полное отслеживание эпидемиологической ситуации. Самая большая нагрузка идет на лабораторию ЦГСЭН. По самообращению больше всего к нам приходят сотрудники госорганов, комендатуры, милиции с блокпостов. Обследуем врачей ЦСМ № 17 и № 3, где выявили случаи заражения, их родственников. Сейчас на анализы к нам привозят примерно 900 образцов в день, замороженных образцов не осталось. Для более эффективной работы мы применяем метод пулирования, работаем с российскими и белорусскими тестами, поступившими в Кыргызстан по линии гуманитарной помощи, которые очень хвалят наши вирусологи», — сообщил он.

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По новому приказу Минздрава эпидемиологи выезжают сейчас только в очаги на эпидрасследования.

«Мобильные бригады относятся к столичному управлению здравоохранения. К ним подключается один эпидемиолог только в случае, если они выезжают в очаг. В данное время мобильные бригады работают и отслеживают круг контактных в новостройках Бишкека, где выявили положительные случаи коронавируса», — сказал он.

Кубан Кудашев добавил, что сейчас у центра дефицита с СИЗ нет.

Напомним, в стране коронавирус выявили у 175 медицинских работников.