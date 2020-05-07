08:25
USD 78.86
EUR 85.18
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В отделении гематологии джальской больницы COVID-19 заразились семь человек

В отделении гематологии Национального центра охраны материнства и детства коронавирусом заразились семь человек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минздрава.

Читайте по теме
Депутат: В отделении детской больницы в Бишкеке массовое заражение COVID-19

По ее данным, из них двое детей, три мамы и два медицинских работника.

«Это произошло в связи с тем, что у пациента, ранее получавшего лечение в отделении гематологии, выявили коронавирус. После того как это стало известно, всех пациентов, лиц, ухаживающих за ними, и медработников обследовали с помощью ПЦР-теста», — сказали в ведомстве.

Во второй базе Наццентра охраны материнства и детства прием пациентов не ведется. Однако из-за тяжелого состояния здоровья там продолжают получать медицинскую помощь 13 детей. Для 20 сотрудников на первом и втором этажах здания организована обсервация, все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, вчера депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева написала в Twitter, что в Национальном центре охраны материнства и детства выявили массовый случай заражения коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152064/
просмотров: 539
Версия для печати
Материалы по теме
Почему милиционеры отказались от надбавок, поручено выяснить Генпрокуратуре
В Псковской области России 38 граждан Кыргызстана заразились коронавирусом
Экспресс-тесты от семьи Матраимовых. ВОЗ не рекомендует их использовать
Депутат: В отделении детской больницы в Бишкеке массовое заражение COVID-19
В Кыргызстане разработали второй пакет мер по поддержке секторов экономики
На сайте о COVID-19 в Кыргызстане расходятся данные о зараженных и излечившихся
Соблюдаете ли вы режим самоизоляции? Опрос
Заразившимся коронавирусом медработникам все-таки выплатят по 200 тысяч сомов
Юристы выявили в приказах комендатуры Бишкека несоответствия и нарушения
Кыргызстан ждет вторая волна вспышки COVID-19. Как ее избежать — рекомендации
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
К&nbsp;концу мая не&nbsp;будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19 К концу мая не будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина В Бишкеке от коронавируса тяжелой формы скончалась 67-летняя женщина
В&nbsp;каком районе Бишкека больше всего заболевших коронавирусом, рассказали в&nbsp;мэрии В каком районе Бишкека больше всего заболевших коронавирусом, рассказали в мэрии
Бизнес
Как бесплатно получить сразу 10&nbsp;гигабайт интернета? Рассказываем Как бесплатно получить сразу 10 гигабайт интернета? Рассказываем
Акция продлена! Бесплатные разговоры по&nbsp;Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома Акция продлена! Бесплатные разговоры по Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
7 мая, четверг
08:22
Почему милиционеры отказались от надбавок, поручено выяснить Генпрокуратуре Почему милиционеры отказались от надбавок, поручено выя...
08:10
Жестокое избиение на Иссык-Куле. Задержанных взяли под стражу
07:55
В отделении гематологии джальской больницы COVID-19 заразились семь человек
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
6 мая, среда
23:06
В Токмаке педагоги помогают продуктами учащимся из малообеспеченных семей
22:45
В Бишкеке в скором времени запустят фонтаны
22:03
Новостные издания смогут продавать подписки на своих YouTube-каналах
21:51
В Баткенском районе утонула шестилетняя девочка
21:48
В Ошской области задержали четырех подозреваемых в избиении местного жителя