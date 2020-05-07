В отделении гематологии джальской больницы COVID-19 заразились семь человек

В отделении гематологии Национального центра охраны материнства и детства коронавирусом заразились семь человек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минздрава.

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По ее данным, из них двое детей, три мамы и два медицинских работника.

«Это произошло в связи с тем, что у пациента, ранее получавшего лечение в отделении гематологии, выявили коронавирус. После того как это стало известно, всех пациентов, лиц, ухаживающих за ними, и медработников обследовали с помощью ПЦР-теста», — сказали в ведомстве.

Во второй базе Наццентра охраны материнства и детства прием пациентов не ведется. Однако из-за тяжелого состояния здоровья там продолжают получать медицинскую помощь 13 детей. Для 20 сотрудников на первом и втором этажах здания организована обсервация, все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, вчера депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева написала в Twitter, что в Национальном центре охраны материнства и детства выявили массовый случай заражения коронавирусом.