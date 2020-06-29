Пациентов с COVID-19 не будут 14 дней держать в больнице. Их передадут ЦСМ

Пациентов с COVID-19 теперь не будут 14 дней держать в больнице. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

Согласно новым алгоритмам, сокращается время лечения зараженных коронавирусом в стационаре.

«Если отсутствуют клинические симптомы и результат анализа положительный, то больных выписывают и передают медикам ЦСМ. Больной будет находиться под их наблюдением», — сказал чиновник.

Он отметил, что теперь больше работы передается центрам семейной медицины.

«Сегодня ситуация тяжелая. Некоторым обратившимся вовремя не оказывается медицинская помощь. Скорая не успевает. Этот вопрос в скором времени решим. Мы передаем некоторую работу ЦСМ. Они будут решать, стоит ли больного госпитализировать», — добавил Сабиржан Абдикаримов.