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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом медиков ЦСМ № 17 достигло восьми человек

Бригада врачей Центра экстренной медицины увезла в Республиканскую инфекционную больницу еще одного медработника ЦСМ № 17. У эндокринолога центра диагностировали коронавирус, сообщила 24.kg главврач Гульнара Ташибекова.

По ее словам, сегодня по результатам ПЦР-анализа у коллеги подтвердился COVID-19.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразились четыре медика ЦСМ № 17. Центр закрыли, весь коллектив сейчас в изоляции. Гульнара Ташибекова ранее сообщала, что медики ЦСМ № 17 контактировали с сотрудниками Центра госсанэпиднадзора.

Позже диагноз подтвердился еще у троих медиков ЦСМ № 17.

Из восьми заразившихся коронавирусной инфекцией медиков центра один врач находится в реанимации.

 

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 568 случаев коронавируса, из них 140 — у медицинских работников.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150676/
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