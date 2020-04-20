Число зараженных коронавирусом медиков ЦСМ № 17 достигло восьми человек

Бригада врачей Центра экстренной медицины увезла в Республиканскую инфекционную больницу еще одного медработника ЦСМ № 17. У эндокринолога центра диагностировали коронавирус, сообщила 24.kg главврач Гульнара Ташибекова.

По ее словам, сегодня по результатам ПЦР-анализа у коллеги подтвердился COVID-19.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразились четыре медика ЦСМ № 17. Центр закрыли, весь коллектив сейчас в изоляции. Гульнара Ташибекова ранее сообщала, что медики ЦСМ № 17 контактировали с сотрудниками Центра госсанэпиднадзора.

Позже диагноз подтвердился еще у троих медиков ЦСМ № 17.

Из восьми заразившихся коронавирусной инфекцией медиков центра один врач находится в реанимации.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 568 случаев коронавируса, из них 140 — у медицинских работников.