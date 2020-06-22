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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Глава Минздрава назвал причины заражения коронавирусом медицинских работников

Первая причина заражения медиков коронавирусом — несоответствие больниц современным требованиям. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

Он отметил, что медицинские работники находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, контактируют с заболевшими.

Первая причина роста заболевания — наши больницы, оказывается, не отвечают современным требованиям. Нет инфраструктуры, душевых, инфекционные отделения заброшены.

Сабиржан Абдикаримов

Кроме того, многие медики не соблюдают гигиенические правила. «Они иногда собираются, вместе едят. Некоторые заражаются вне работы и потом передают коллегам. Мы разработали восемь алгоритмов, расписали пошаговые действия, обучили ипользованию средств индивидуальной защиты. К сожалению, имеются нарушения и есть заражения, особенно среди технического персонала. По каждому случаю проводим расследование. Только на его основании выплачиваются компенсации», — добавил он.

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По словам Сабиржана Абдикаримова, средств индивидуальной защиты медикам хватает. «Есть проблемы с респираторами FF3, используются FF2. В настоящее время идут расчеты для приобретения годового запаса средств индивидуальной защиты», — сказал он.

На сегодняшний день по всей стране в борьбе с коронавирусом задействованы более 12 тысяч медработников, работающие в четырех группах.

«Первая группа занимается лечением больных коронавирусом, вторая работает в мобильных бригадах, третья — на санитарно-карантинных постах на границе, четвертая — в лабораториях. Есть те, кто работает в обсервациях», — отметил он.

Число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 582, из которых 387 выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156922/
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