В роддоме Нарына выявили 19 случаев заражения медиков и пациенток

Возможно, надо будет роддом в Нарыне переносить, провести все меры по предупреждению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в нем. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, сейчас в Нарынской области работает комиссия, которая изучает причину вспышки коронавируса в роддоме. «Там работают заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев и начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова», — отметил чиновник.

«Они выясняют причину возникновения и заноса инфекции в родильное отделение. Думаю, что все случаи на сегодня выявили», — заключил Нурболот Усенбаев.

Всего в родильном отделении Нарына коронавирусом заболели 11 медицинских работников (акушерки, медсестры, санитарки). Кроме того, вирус выявили и у 8 рожениц. В область выехали дополнительные бригады медиков.