Директор ЦСМ № 3 Джыргалбек Савданбеков рассказал 24.kg, сколько именно врачей и медсестер его поликлиники заразились COVID-19.

По его словам, четверо врачей и пять медсестер больны коронавирусом. Все они помещены в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Трое находятся в реанимации.

«Их определили туда, поскольку по возрасту они в группе риска, но состояние стабильное», — отметил Джыргалбек Савданбеков.

В свою очередь главврач инфекционной больницы Гульжигит Аалиев сказал, что сейчас выясняется, как заразились медики. «Мы устанавливаем, сколько врачей, сколько младшего медперсонала. По предварительным данным, среди поступивших из ЦСМ № 3 один родственник медика. Уточняем», — пояснил он.

Накануне на брифинге замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что у трех медработников ЦСМ № 3 выявлен коронавирус.

Это не первый случай заражения сотрудников Центра семейной медицины. Ранее коронавирус подтвердился у восьми медиков ЦСМ № 17.

Число медицинских работников, заразившихся COVID-19, достигло 180. Часть из них уже выздоровела.