Закон о манипулировании информацией. Всем молчать!

Накануне поздно вечером парламент Кыргызстана проголосовал за скандальный законопроект «О манипулировании информацией». Он, напомним, инициирован членом фракции «Онугуу-Прогресс» Гульшат Асылбаевой и членом фракции СДПК Айнурой Осмоновой.
Общественность и эксперты считают, что закон угрожает свободе слова. Это не первая попытка представителей власти ввести в Кыргызстане цензуру.
В 24.kg решили вспомнить, сколько раз депутаты шестого созыва пытались протащить подобные инициативы и чем эти попытки закончились.
Почему мы против?
Почему инициатива Асылбаевой и Осмоновой вызвала массовое возмущение и критику. Потому что в законопроекте содержится несколько пунктов, которые напрямую ущемляют фундаментальное право граждан страны на свободное выражение мнения.
Уполномоченным органом, который будет отслеживать фейки, решили назначить Минкультуры. Чиновники ведомства будут выявлять ложную и недостоверную информацию и выносить решение в отношении владельца сайта или страницы о досудебном ограничении доступа к информации. Проще говоря, без суда и следствия блокировать любые ресурсы.
Такие поправки нужны для того, чтобы в преддверии выборов лишить неугодные сайты и пользователей альтернативной информации. Это очевидно.
Эксперты отмечают, что в законопроекте не содержится определения «владелец сайта» и «владелец страницы», что является, по мнению юристов, достаточно критичным пробелом.
«Поскольку орган, который будет осуществлять контроль над исполнением этого закона, должен достаточно четко и неоднозначно понимать, в отношении каких субъектов он распространяется. Если с термином «владелец сайта» можно предположить, что это правообладатель сайта, то с термином «владелец страницы» все достаточно сложно. К примеру, будет ли пользователь социальной сети Facebook или Instagram владельцем своей страницы в юридическом понимании этого термина или все же он просто пользователь социальной сети, где у него есть профиль с правами администратора страницы? Законопроект не дает однозначного ответа», — отмечают в своем заключении юристы правовой клиники «Адилет».
Причем привлечь к ответственности вас могут и через полгода после опубликования какой-либо информации. Своим законом Гульшат Асылбаева прописала: «Провайдер обязан хранить на территории КР информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и информацию об этих пользователях в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий, а также предоставлять указанную информацию судебным и уполномоченным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности КР».
Есть в документе также нормы, дублирующие другие законы. К примеру, в статье 5 говорится об ответственности за ложную и порочащую честь человека информацию, а также указано, что гражданин имеет право обратиться в суд, если о нем распространили недостоверные сведения. Но такие нормы уже прописаны в других законах КР. Зачем повторяться.
К тому же, как выяснил сайт Factcheck.kg, текст документа, разработанного Асылбаевой и Осмоновой, на 64 процента совпадает с другим законопроектом — «Об информатизации и электронном управлении», который выносили на общественное обсуждение в 2017 году, также с Федеральным законом РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Это было, было...
Но несмотря на то что инициатива сырая, во многом продублированная с другими законами, большинство депутатов проголосовали за законопроект. По словам присутствовавших на заседании ЖК, в зале вчера на момент голосования присутствовало всего 30 нардепов. 10 из них проголосовали против. Остальные 20, видимо, нажали кнопки за своих коллег. В итоге 79 голосов за, 10 — против. Остальные отсутствовали.
Попытки заткнуть СМИ и усмирить интернет-пользователей предпринимались в Кыргызстане и раньше.
Только шестой созыв пытался ввести ценуру в интернете трижды. Каждый раз аккурат перед выборами.
Член фракции СДПК Дастан Бекешев — один из немногих, кто проголосовал против закона о манипулировании информацией. Однако в недалеком прошлом он сам выступал инициатором и соавтором сразу нескольких попыток контролировать СМИ.
В 2016 году перед местными выборами и референдумом Дастан Бекешев выступил с инициативой о внесении изменений в Закон «О СМИ». Он тогда заявил, что закон, регулирующий деятельность средств массовой информации, неактуален и требует переработки. В частности, нардеп хотел внести поправки, касающиеся интернет-изданий. Он решил заставить их регистрироваться как СМИ, иначе грозил лишить аккредитации и ограничить доступ к официальной информации госорганов.
Стоит отметить, что раньше никто депутатам не мешал лишать журналистов аккредитации в Жогорку Кенеше. Делали они это из своих соображений, абсолютно никакими законами не руководствуясь.
«А кто не захотел (регистрироваться), пожалуйста, будешь оставаться просто интернет-сайтом, но уже не будешь получать аккредитацию, какие-то сообщения из госорганов», — грозил Дастан Бекешев.
Плагиатом не гнушаемся
В том же году группа депутатов, в числе которых Кожобек Рыспаев, лоббировала другие изменения в Закон «О СМИ», где речь шла об иностранном участии и финансировании. Документ запрещает «иностранному юридическому лицу или гражданину» учреждать СМИ в Кыргызстане. Законопроект также ввел ограничения на финансирование средств массовой информации из-за рубежа: ежегодно объем иностранной помощи не должен превышать 20 процентов от общего бюджета СМИ.
Правозащитники отмечали, что проект закона полностью копирует российский аналог, который принят Госдумой в 2014 году.
На фоне начавшейся тогда травли журналистов и исков к СМИ, инициатива Бекешева выглядела как часть большой антимедийной кампании.
В 2017 году на общественное обсуждение вынесли Закон «Об информатизации и электронном управлении». Тот самый, на основе которого в 2020-м написали свой вариант Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова.
Тогда они одумались
Три года назад приструнить блогеров и интернет-ресурсы решили депутаты Акылбек Жамангулов, Алтынай Омурбекова и Дастан Бекешев.
Они предлагали признавать блогерами пользователей, у которых более одной тысячи подписчиков, обязать их разместить на сайтах или страницах свои фамилию и инициалы, электронный адрес для направления юридически значимых сообщений, а также штрафовать тех, кто разместит недостоверную информацию. Суммы штрафов от 5 тысяч до 100 тысяч сомов.
Инициатива была подвергнута жесткой критике в соцсетях. Эксперты также отмечали, что этот законопроект ограничит право на свободу слова. Его принятие в год президентских выборов расценивалось как попытка устранить определенный контент и приструнить пользователей, которые могли публиковать «неудобную» властям информацию.
Сами инициаторы настаивали, что их цель — оградить людей от ложной и провокационной информации. «Слишком много стало непроверенной, неподтвержденной информации, фактов вмешательства в личную жизнь человека», — оправдывалась тогда Алтынай Омурбекова. Точь-в-точь как сейчас Гульшат Асылбаева с Айнурой Осмоновой.
Но после шквала критики инициаторы отозвали законопроект.
Требую компенсации
Свои попытки регулировать информацию в интернет-пространстве депутат Дастан Бекешев не оставил. В 2018 году он вынес на общественное обсуждение закон о порядке и форме опровержения порочащих сведений.
Парламентарий предлагал внести поправки в Гражданский кодекс и прописать форму, порядок и способ опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина в интернете и СМИ.
Депутат предлагал установить минимальную сумму моральной компенсации в размере 20 тысяч сомов.
На доводы представителей гражданского сектора и коллег о том, что эта сумма для многих граждан Кыргызстана неподъемная, Дастан Бекешев отвечал, что мог бы назначить и 200 тысяч, однако суды зачастую выносят решения о мизерной сумме — одной тысяче сомов.
В то время Дастан Бекешев судился с активистом, а ныне заместителем акима Первомайского района Бишкека Мавляном Аскарбековым. Суд тогда обязал последнего написать опровержение и выплатить в качестве ущерба штраф в размере 700 сомов.
Позже Дастан Бекешев отозвал инициативу, объяснив это тем, что законопроект неправильно истолкован и ошибочно расценен как попытка ужесточить контроль над свободой слова в социальных сетях и интернете.
Умение признавать свои ошибки и отзывать законопроекты, которые несут прямую угрозу демократическим ценностям, как оказалось, дано не всем.