Закон о манипулировании информацией. Всем молчать!

Накануне поздно вечером парламент Кыргызстана проголосовал за скандальный законопроект «О манипулировании информацией». Он, напомним, инициирован членом фракции «Онугуу-Прогресс» Гульшат Асылбаевой и членом фракции СДПК Айнурой Осмоновой.

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Общественность и эксперты считают, что закон угрожает свободе слова. Это не первая попытка представителей власти ввести в Кыргызстане цензуру.

В 24.kg решили вспомнить, сколько раз депутаты шестого созыва пытались протащить подобные инициативы и чем эти попытки закончились.

Почему мы против?

Почему инициатива Асылбаевой и Осмоновой вызвала массовое возмущение и критику. Потому что в законопроекте содержится несколько пунктов, которые напрямую ущемляют фундаментальное право граждан страны на свободное выражение мнения.

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В частности, в документе прописано, что «владелец сайта и (или) страницы сайта в сети Интернет обязаны разместить свою фамилию и инициалы, электронный адрес для направления ему юридически значимых сообщений». Очевидно, что делается это для того, чтобы привлекать к ответственности тех, кто выразил неугодное властям мнение или поделился фактом, который тот или иной депутат хотел бы скрыть.

Уполномоченным органом, который будет отслеживать фейки, решили назначить Минкультуры. Чиновники ведомства будут выявлять ложную и недостоверную информацию и выносить решение в отношении владельца сайта или страницы о досудебном ограничении доступа к информации. Проще говоря, без суда и следствия блокировать любые ресурсы.

Такие поправки нужны для того, чтобы в преддверии выборов лишить неугодные сайты и пользователей альтернативной информации. Это очевидно.

Эксперты отмечают, что в законопроекте не содержится определения «владелец сайта» и «владелец страницы», что является, по мнению юристов, достаточно критичным пробелом.

«Поскольку орган, который будет осуществлять контроль над исполнением этого закона, должен достаточно четко и неоднозначно понимать, в отношении каких субъектов он распространяется. Если с термином «владелец сайта» можно предположить, что это правообладатель сайта, то с термином «владелец страницы» все достаточно сложно. К примеру, будет ли пользователь социальной сети Facebook или Instagram владельцем своей страницы в юридическом понимании этого термина или все же он просто пользователь социальной сети, где у него есть профиль с правами администратора страницы? Законопроект не дает однозначного ответа», — отмечают в своем заключении юристы правовой клиники «Адилет».

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Причем привлечь к ответственности вас могут и через полгода после опубликования какой-либо информации. Своим законом Гульшат Асылбаева прописала: «Провайдер обязан хранить на территории КР информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и информацию об этих пользователях в течение шести месяцев с момента окончания осуществления таких действий, а также предоставлять указанную информацию судебным и уполномоченным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности КР».

Есть в документе также нормы, дублирующие другие законы. К примеру, в статье 5 говорится об ответственности за ложную и порочащую честь человека информацию, а также указано, что гражданин имеет право обратиться в суд, если о нем распространили недостоверные сведения. Но такие нормы уже прописаны в других законах КР. Зачем повторяться.

К тому же, как выяснил сайт Factcheck.kg, текст документа, разработанного Асылбаевой и Осмоновой, на 64 процента совпадает с другим законопроектом — «Об информатизации и электронном управлении», который выносили на общественное обсуждение в 2017 году, также с Федеральным законом РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Это было, было...

Но несмотря на то что инициатива сырая, во многом продублированная с другими законами, большинство депутатов проголосовали за законопроект. По словам присутствовавших на заседании ЖК, в зале вчера на момент голосования присутствовало всего 30 нардепов. 10 из них проголосовали против. Остальные 20, видимо, нажали кнопки за своих коллег. В итоге 79 голосов за, 10 — против. Остальные отсутствовали.

Попытки заткнуть СМИ и усмирить интернет-пользователей предпринимались в Кыргызстане и раньше.

Только шестой созыв пытался ввести ценуру в интернете трижды. Каждый раз аккурат перед выборами.

Член фракции СДПК Дастан Бекешев — один из немногих, кто проголосовал против закона о манипулировании информацией. Однако в недалеком прошлом он сам выступал инициатором и соавтором сразу нескольких попыток контролировать СМИ.

В 2016 году перед местными выборами и референдумом Дастан Бекешев выступил с инициативой о внесении изменений в Закон «О СМИ». Он тогда заявил, что закон, регулирующий деятельность средств массовой информации, неактуален и требует переработки. В частности, нардеп хотел внести поправки, касающиеся интернет-изданий. Он решил заставить их регистрироваться как СМИ, иначе грозил лишить аккредитации и ограничить доступ к официальной информации госорганов.

Стоит отметить, что раньше никто депутатам не мешал лишать журналистов аккредитации в Жогорку Кенеше. Делали они это из своих соображений, абсолютно никакими законами не руководствуясь.

«А кто не захотел (регистрироваться), пожалуйста, будешь оставаться просто интернет-сайтом, но уже не будешь получать аккредитацию, какие-то сообщения из госорганов», — грозил Дастан Бекешев.

Плагиатом не гнушаемся

В том же году группа депутатов, в числе которых Кожобек Рыспаев, лоббировала другие изменения в Закон «О СМИ», где речь шла об иностранном участии и финансировании. Документ запрещает «иностранному юридическому лицу или гражданину» учреждать СМИ в Кыргызстане. Законопроект также ввел ограничения на финансирование средств массовой информации из-за рубежа: ежегодно объем иностранной помощи не должен превышать 20 процентов от общего бюджета СМИ.

Правозащитники отмечали, что проект закона полностью копирует российский аналог, который принят Госдумой в 2014 году.

На фоне начавшейся тогда травли журналистов и исков к СМИ, инициатива Бекешева выглядела как часть большой антимедийной кампании.

В 2017 году на общественное обсуждение вынесли Закон «Об информатизации и электронном управлении». Тот самый, на основе которого в 2020-м написали свой вариант Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова.

Тогда они одумались

Три года назад приструнить блогеров и интернет-ресурсы решили депутаты Акылбек Жамангулов, Алтынай Омурбекова и Дастан Бекешев.

Они предлагали признавать блогерами пользователей, у которых более одной тысячи подписчиков, обязать их разместить на сайтах или страницах свои фамилию и инициалы, электронный адрес для направления юридически значимых сообщений, а также штрафовать тех, кто разместит недостоверную информацию. Суммы штрафов от 5 тысяч до 100 тысяч сомов.

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Инициатива была подвергнута жесткой критике в соцсетях. Эксперты также отмечали, что этот законопроект ограничит право на свободу слова. Его принятие в год президентских выборов расценивалось как попытка устранить определенный контент и приструнить пользователей, которые могли публиковать «неудобную» властям информацию.

Сами инициаторы настаивали, что их цель — оградить людей от ложной и провокационной информации. «Слишком много стало непроверенной, неподтвержденной информации, фактов вмешательства в личную жизнь человека», — оправдывалась тогда Алтынай Омурбекова. Точь-в-точь как сейчас Гульшат Асылбаева с Айнурой Осмоновой.

Но после шквала критики инициаторы отозвали законопроект.

Требую компенсации

Свои попытки регулировать информацию в интернет-пространстве депутат Дастан Бекешев не оставил. В 2018 году он вынес на общественное обсуждение закон о порядке и форме опровержения порочащих сведений.

Парламентарий предлагал внести поправки в Гражданский кодекс и прописать форму, порядок и способ опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина в интернете и СМИ.

Депутат предлагал установить минимальную сумму моральной компенсации в размере 20 тысяч сомов.

На доводы представителей гражданского сектора и коллег о том, что эта сумма для многих граждан Кыргызстана неподъемная, Дастан Бекешев отвечал, что мог бы назначить и 200 тысяч, однако суды зачастую выносят решения о мизерной сумме — одной тысяче сомов.

В то время Дастан Бекешев судился с активистом, а ныне заместителем акима Первомайского района Бишкека Мавляном Аскарбековым. Суд тогда обязал последнего написать опровержение и выплатить в качестве ущерба штраф в размере 700 сомов.

Позже Дастан Бекешев отозвал инициативу, объяснив это тем, что законопроект неправильно истолкован и ошибочно расценен как попытка ужесточить контроль над свободой слова в социальных сетях и интернете.

Умение признавать свои ошибки и отзывать законопроекты, которые несут прямую угрозу демократическим ценностям, как оказалось, дано не всем.