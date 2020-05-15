Юристы: Законопроект «О манипулировании информацией» нарушает права граждан

Юристы правовой клиники «Адилет» рекомендуют депутату парламента Гульшат Асылбаевой отозвать законопроект «О манипулировании информацией» и доработать его. Поскольку в том виде, в каком он представлен на общественное обсуждение, его принимать нельзя.

По словам экспертов, наименование закона всегда должно быть связано с той сферой, которую он регулирует.

Изучив проект документа, аналитики пришли к выводу, что название инициативы и ее содержание не связаны между собой.

«Под термином «манипулирование информацией» понимается использование информации различными способами и методами с целью воздействия на объект манипулирования, результаты которого выгодны манипулятору. В то же время сам законопроект направлен на нормативное регулирование распространения ложной и недостоверной информации в интернете. При этом следует особо отметить, что документ не раскрывает термин «манипуляция информации», а по всему тексту проекта закона он указывается лишь единожды только в наименовании проекта закона. Иными словами, он не направлен на нормативное регулирование правоотношений, связанных с манипулированием информации», — пояснили эксперты.

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В «Адилете» отметили, что закон устанавливает обязанность для владельцев сайтов и (или) страниц в интернете не допускать распространение ложной или недостоверной информации. Размещать только те сведения, которые соответствуют установленным законодательством требованиям, а также модерировать сайты и (или) страницы в целях недопущения нарушений законодательства. Но он не содержит определения понятий «владелец сайта» и «владелец страницы», что является, по мнению юристов, достаточно критичным пробелом.

«Поскольку орган, который будет осуществлять контроль над исполнением этого закона, должен достаточно четко и неоднозначно понимать, в отношении каких субъектов он распространяется. Если с термином «владелец сайта» можно предположить, что это правообладатель сайта, то с термином «владелец страницы» все достаточно сложно. К примеру, будет ли пользователь социальной сети Facebook или Instagram владельцем своей страницы в юридическом понимании этого термина или все же он просто пользователь социальной сети, где у него есть профиль с правами администратора страницы? Законопроект не дает однозначного ответа», — подчеркнуто в заключении.

Юристы также считают излишним требование не распространять ложную или недостоверную информацию. Поскольку оно присутствует в национальном законодательстве, и если в отношении физического или юридического лица распространяется информация, порочащая его честь и достоинство, то он вправе обратиться в суд.

«Если кто-то опубликовал информацию, направленную на возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), то правоохранительные органы обязаны возбудить уголовное дело по признакам, предусмотренных статьей 313 Уголовного кодекса КР. Статистика количества исков о защите чести и достоинства, а также количество дел, возбужденных по этой статье, говорит о том, что эти механизмы используются довольно часто», — говорится в заключении «Адилета».

Пользователь интернета не всегда может знать, является ли эта информация достоверной. В конечном итоге такое требование приведет к самоцензуре, когда пользователи интернета будут бояться писать свое мнение или мысли, из-за страха, что их привлекут к ответственности. Юристы правовой клиники «Адилет»

Возмутило экспертов требование, прописанное в законопроекте, что «владелец сайта и (или) страницы сайта в интернете обязан разместить фамилию и инициалы, электронный адрес для направления ему юридически значимых сообщений».

Эксперты напомнили автору, что право на анонимность в интернете — это право каждого гражданина, именно он должен решать, будет он писать от своего имени или нет.

«Кроме того, во всех крупных социальных сетях есть встроенные механизмы, которые позволяют блокировать пользователя посредством подачи жалобы на опубликованный пост, если он призывает нарушать или нарушает законодательство и общепринятые нормы поведения в обществе. В демократических странах это право признается и защищается», — подчеркнули в «Адилете».

Доводы о том, что граждане, используя анонимность, будут совершать противозаконные действия, не могут быть основанием для установления обязанности вписывать свои ФИО на всех сайтах или страницах, которыми граждане пользуются. Юристы правовой клиники «Адилет»

Юристы напомнили, что правоохранительные органы и органы национальной безопасности обладают всеми необходимыми полномочиями и техническими средствами для поиска и установления лиц, которые нарушают законодательство.

Кроме того, по мнению юристов, это требование абсурдно и с технической точки зрения. В случае принятия этого закона целый государственный орган должен будет заниматься проверкой всех сайтов и страниц пользователей социальных сетей, указали они свою фамилию и инициалы или нет. Учитывая, что пользователей и владельцев страниц миллионы, а множество сайтов зарегистрировано не Кыргызстане — это заведомо невыполнимое требование, что в итоге приведет к избирательному применению этих требований.

Аналитики напоминают: нет такого органа с такими полномочиями в стране, который мог бы решать — ложная та или иная информация или нет.

Определить подобное только в компетенции суда. «Чтобы установить юридический факт, что информация является ложной или недостоверной, необходимо заключение соответствующей судебно-лингвистической экспертизы. При этом в рамках судебного заседания, обеспечивается равенство сторон судопроизводства, где сторона, опубликовавшая информацию, имеет право защищать свои интересы», — отметили юристы.

Предоставление столь широких полномочий без соответствующей нормативной базы может привести к злоупотреблению полномочиями и использованию этого механизма для введения цензуры в интернет-пространстве. Юристы правовой клиники «Адилет»

На содержание отдельной структуры потребуются деньги. Аналитики напоминают, что в условиях дефицита бюджета и пандемии коронавируса это непозволительная роскошь.

«Проанализировав проект закона, мы считаем, что он грубо нарушает конституционные права граждан на свободу слова и выражение мнения. Законопроект наделяет государственный орган полномочием ограничивать доступ к опубликованной информации (блокировать доступ), которую он посчитал ложной или не достоверной, без какого-либо судебного решения. Каких-либо методик, каким образом государственным органом будет определяться, является информация ложной или нет, в законопроекте нет. Помимо прочего, законопроект обязывает всех провайдеров собирать и хранить информацию в течение шести месяцев о своих клиентах, что потребует покупку дорогостоящего оборудования, и, как следствие, приведет к повышению цен на их услуги для населения», — резюмируют аналитики.

Фактически, законопроектом устанавливается государственная цензура информации в интернете, которая коснется абсолютно всех пользователей в Кыргызской Республике. Юристы правовой клиники «Адилет»

Депутата просят отозвать спорный документ и доработать его с учетом всех замечаний.