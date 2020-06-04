В парке имени Тулебердиева муниципальные службы высадили деревья

В парке имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева сотрудники подразделений мэрии высадили крупномерные саженцы. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

«Несмотря на режим ЧС, наш зеленый челлендж #паркдляжизни продолжается. Мы полны решимости обновить зеленый фонд города», — заверили в мэрии.

Всего высажено 106 саженцев ольхи и березы с закрытой корневой системой высотой 1,5-1,7 метра. «Деревья появились вдоль прогулочной аллеи, чтобы в будущем дарить прохладу отдыхающим горожанам», — говорится в сообщении.

В муниципалитете добавили, что для посадки специально выбраны влаголюбивые породы, потому что в той местности очень близко к поверхности расположены грунтовые воды.

Отметим, что парк торжественно открыт накануне Дня Победы, но горожане уже выявили факты халатно выполненной работы: на памятнике Чолпонбаю Тулебердиеву начали отваливаться буквы, на центральной аллее — проседать брусчатка и разрушился арык. Кроме того, недавно уложенный асфальт на улице Кокчетавской покрылся трещинами. Однако в мэрии нашли оправдание по каждой претензии бишкекчан. Асфальт на дороге специально уложили одним слоем и временно, буквы отодрали вандалы, а отверстие в арыке сделано для выведения трубы.

Из городского бюджета на строительство нового зеленого пространства на севере столицы потратили около 48 миллионов сомов.