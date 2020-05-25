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Общество

Мэрия Бишкека: Буквы на памятнике Чолпонбаю Тулебердиеву выдрали вандалы

Неизвестные хулиганы специально выдрали буквы на основании памятника Чолпонбаю Тулебердиеву в новом одноименном парке на пересечении улиц Кокчетавской и Тулебердиева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, буквы были срезаны и выцарапаны острым предметом.

В муниципалитете отметили, что пока выбивались настоящие каменные буквы, были изготовлены временные.

«Помимо букв, на детской площадке украли сиденье детских качелей и новые урны, а специализированные баки для пластика превратились в обычные. По периметру парка уже установили камеры, сейчас идет подключение, они заработают в течение недели», — пообещали в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153769/
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