Мэрия Бишкека: Буквы на памятнике Чолпонбаю Тулебердиеву выдрали вандалы

Неизвестные хулиганы специально выдрали буквы на основании памятника Чолпонбаю Тулебердиеву в новом одноименном парке на пересечении улиц Кокчетавской и Тулебердиева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, буквы были срезаны и выцарапаны острым предметом.

В муниципалитете отметили, что пока выбивались настоящие каменные буквы, были изготовлены временные.

«Помимо букв, на детской площадке украли сиденье детских качелей и новые урны, а специализированные баки для пластика превратились в обычные. По периметру парка уже установили камеры, сейчас идет подключение, они заработают в течение недели», — пообещали в мэрии.