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Агент 024

Не прошло и месяца. Теперь в парке имени Тулебердиева проседает брусчатка

В столичном парке имени Чолпонбая Тулебердиева на центральной аллее уже начала проседать брусчатка. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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Он просит чиновников мэрии Бишкека отремонтировать некачественно уложенную плитку.

Ранее в центре скандала оказался памятник Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву, который построили в одноименном парке.

Стоит отметить, что не прошло и месяца со дня торжественного открытия памятника и новой зоны отдыха, а горожане продолжают сообщать о фактах халатно выполненной работы.

Площадь парковой зоны составляет 10 гектаров. Из городского бюджета на строительство нового зеленого пространства на севере столицы затратили около 48 миллионов сомов.

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