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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Асфальт на улице Кокчетавской уложили временно. Комментарий чиновников

Слой асфальта на улице Кокчетавской в Бишкеке уложили временно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на МП «Бишкекасфальтсервис».

Отмечается, что это сделано для наблюдения и выявления возможной просадки дорожного основания. «В районе грунтовые воды находятся близко к поверхности земли (на глубине 1-1,5 метра), они могут стать причиной просадки», — сказали в муниципалитете.

В мэрии добавили, что асфальт на таком участке будет срезан, после устранения причины просадки на всей улице будет уложен второй слой.

«Поскольку для этого требуется время, во избежание ДТП и для комфорта автовладельцев была нанесена дорожная разметка», — заметили в муниципалитете.

Напомним, ранее горожане сообщили, что недавно уложенный асфальт на улице Кокчетавской покрылся трещинами.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/152601/
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