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Агент 024

В новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева обрушился арык

В новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева разрушился арык. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, работа выполнена некачественно, поэтому ответственных необходимо оштрафовать и восстановить арык.

Отметим, что со дня торжественного открытия памятника и новой зоны отдыха не прошло и месяца, а горожане продолжают сообщать о фактах халатно выполненной работы.

Из городского бюджета на строительство нового зеленого пространства на севере столицы потратили около 48 миллионов сомов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/154630/
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