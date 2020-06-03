В новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева обрушился арык

В новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева разрушился арык. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, работа выполнена некачественно, поэтому ответственных необходимо оштрафовать и восстановить арык.

Отметим, что со дня торжественного открытия памятника и новой зоны отдыха не прошло и месяца, а горожане продолжают сообщать о фактах халатно выполненной работы.

Из городского бюджета на строительство нового зеленого пространства на севере столицы потратили около 48 миллионов сомов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.