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Общество

В Бишкеке завершили строительство парка имени Чолпонбая Тулебердиева

В Бишкеке завершилось строительство парка имени Чолпонбая Тулебердиева в северной части города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, готовность объекта сегодня проверил мэр Бишкека Азиз Суракматов. Муниципальные предприятия Бишкекасфальтсервис, Бишкексвет и Бишкекзеленхоз проложили асфальт, брусчатку, установили скамейки, современные светодиодные светильники, оригинальные торшерные стойки и металлическую конструкцию входной арки. Также завезен грунт, посеян газон, проведена санитарная обрезка деревьев, снесены аварийные и сухостойные деревья и подняты кроны зеленых насаждений.

Установлен памятник Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву.

«Готово и цементное основание под будущий скейтпарк, сама конструкция готова и ждет установки. В связи с тем, что границы страны временно закрыты, специалисты пока не могут приехать и начать монтаж скейтдрома», — добавили в мэрии.

Площадь парка составляет 10 гектаров, из городского бюджета на строительство нового зеленого пространства на севере столицы затрачено около 48 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151830/
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