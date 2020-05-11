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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Пыль в глаза. Недавно уложенный асфальт на улице Кокчетавской покрылся трещинами

Асфальт на улице Кокчетавской положили одним слоем, дорога уже стала покрываться трещинами. В группе «Черный список — нам не понравилось» в Facebook Теймур Самедов разместил ролик.

По его словам, улицу отремонтировали совсем недавно к открытию парка имени Чолпонбая Тулебердиева, расположенного на ней. В торжественной церемонии участвовал глава государства Сооронбай Жээнбеков.

«Улицу заасфальтировали одним слоем, и она начала покрываться трещинами. В самом парке та же история. Между тем во все это вбухали 48 миллионов сомов», — написал он.

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