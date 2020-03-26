Кыргызстан может первым получить помощь МВФ для борьбы с коронавирусом

Кыргызстан может стать первой страной, получившей экстренную помощь от Международного валютного фонда для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает издание S&P Global Platts.

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Отмечается, что Международный валютный фонд рассматривает вопрос о предоставлении финансовой поддержки странам Ближнего Востока и Центральной Азии. Десятки стран этого региона обратились за помощью, поскольку вспышка коронавируса наносит ущерб их экономикам.

«У фонда есть несколько инструментов, которые помогут его членам преодолеть этот кризис и ограничить человеческие и экономические издержки. Дюжина стран региона уже обратилась к фонду за финансовой поддержкой. Продолжается работа по ускорению одобрения таких запросов — позднее, на этой неделе наш исполнительный совет рассмотрит запрос Кыргызской Республики о чрезвычайном финансировании, что, вероятно, станет первой такой выплатой после начала пандемии COVID-19», — заявил директор Департамента МВФ по странам Ближнего Востока и Центральной Азии Джихад Азур.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что МВФ готов мобилизовать свой кредитный потенциал в размере $1 триллиона, чтобы помочь странам-членам справиться со вспышкой коронавируса и ее экономическими последствиями.

При этом на сегодня ни сумма поддержки, которую запросил Кыргызстан, ни сколько средств готов выделить МВФ, неизвестны.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.