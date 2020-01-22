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Общество

Митинг в поддержку Садыра Жапарова проходит в Тюпе

В центре Тюпского района Иссык-Кульской области проходит митинг сторонников экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова. Участники требуют освободить бывшего парламентария.
 
Ранее акция в поддержку политика проходила в Тонском районе.
 
«Митинг, организованный штабом в поддержку Жапарова, сегодня проходит в Тюпе. Пришло очень много людей. Акция продолжится во всех районах и городах Иссык-Куля. Затем в феврале в Бишкеке проведем масштабную акцию с требованием освободить Садыра Жапарова», — сообщил 24.kg Мелис Аспеков.
Мелиса Аспекова
Фото Мелиса Аспекова. Митинг в поддержку Садыра Жапарова проходит в Тюпе
 
Напомним, суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141238/
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