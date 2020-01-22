В центре Тюпского района Иссык-Кульской области проходит митинг сторонников экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова. Участники требуют освободить бывшего парламентария.

Ранее акция в поддержку политика проходила в Тонском районе.

«Митинг, организованный штабом в поддержку Жапарова, сегодня проходит в Тюпе. Пришло очень много людей. Акция продолжится во всех районах и городах Иссык-Куля. Затем в феврале в Бишкеке проведем масштабную акцию с требованием освободить Садыра Жапарова», — сообщил 24.kg Мелис Аспеков.

Фото Мелиса Аспекова. Митинг в поддержку Садыра Жапарова проходит в Тюпе

Напомним, суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.