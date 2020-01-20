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Общество

Дело Курсана Асанова. Задержан редактор газеты «Чындык»

Задержан редактор газеты «Чындык» Турсунбек Бейшенбеков. Об этом 24.kg сообщила юрист Чинара Джакупбекова. 

По ее словам, он сегодня был вызван на допрос в Военную прокуратуру в рамках уголовного дела в отношении экс-замминистра ВД Курсана Асанова. Турсунбек Бейшенбеков водворен в ИВС.  

По предварительным данным, бывший милицейский чиновник якобы предоставлял Турсунбеку Бейшенбекову секретную информацию для публикации.

Сам журналист заявлял, что не знаком близко с Курсаном Асановым.

Курсана Асанова сняли с должности замминистра 13 августа с формулировкой «за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия». Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа бывшего замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140998/
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