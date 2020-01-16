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Общество

Редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова вызвали на допрос

Редактора газеты «Чындык» Турсунбека Бейшенбекова вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом 24.kg сообщил он сам.

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По его словам, допрос может быть связан с его журналистской деятельностью.

«Сейчас у меня нет полной информации, с чем связан допрос. Пока что вызывают в качестве свидетеля», — сказал Турсунбек Бейшенбеков.

На вопрос, связано ли как-то приглашение в надзорный орган с делом Курсана Асанова, журналист ответил отрицательно. С его слов, с бывшим милицейским чиновником он никогда близко не общался.

Отметим, накануне в Военную прокуратуру вызывали на допрос редактора газеты «Азия Ньюс» Асланбека Сартбаева. Его допрашивали в качестве свидетеля по делу экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова.

Турсунбека Бейшенбекова
Фото Турсунбека Бейшенбекова. Журналиста вызвали на допрос в Военную прокуратуру

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/140671/
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