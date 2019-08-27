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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (165)

Экс-замминистра Курсан Асанов заключен под домашний арест до 13 октября

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов заключен под домашний арест до 13 октября. Такое решение принял Первомайский районный суд.

По решению суда бывший замглавы МВД не имеет права выходить из дома с 22.00 до 6.00.

Сам Асанов отказался комментировать предъявленные ему обвинения. Он отметил лишь, что не согласен с доводами следствия и верит в правосудие.

Напомним, Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвиняют в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.
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