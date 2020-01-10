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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Главы Баткенской и Согдийской областей ведут переговоры

Полномочный представитель правительства Кыргызстана в Баткенской области Акрам Мадумаров и губернатор Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода встретились и провели переговоры в связи с обострением ситуации на границе. Об этом журналистам рассказали в аппарате полпреда.

Чиновники со ссылкой на Акрама Мадумарова уточняют, что сегодня ночью с таджикской стороны звучали выстрелы.

В эпицентре инцидента уже находятся заместитель полпреда Кенеш Салихов, аким Баткенского района Каланбек Маркаев, а также руководители региональных силовых структур.

ЧП произошло сегодня ночью в местности Жака-Орук. По данным Пограничной службы КР, ночью граждане Таджикистана закидали камнями автомашину в местности Кочо-Карын. Машина ехала из Баткена в село Кок-Таш. Около 2.40 таджикистанцы закидали камнями дом кыргызстанца в местности Дахма. Пограничники, которые вместе с сотрудниками милиции выдвинулись на место событий, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего ружья.

Есть пострадавшие. Их количество уточняется.

Пограничники, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.

 
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