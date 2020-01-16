Канатбек Азиз ушел из Высшей аттестационной комиссии и объяснил почему

Доктор политических наук Канатбек Азиз освобожден от должности заместителя председателя Высшей аттестационной комиссии. Он сообщил 24.kg, что написал заявление об уходе добровольно.

По его словам, изначально, когда пришел в ВАК, то поставил перед собой несколько задач, которые как руководитель должен был выполнить. «Модернизация с созданием комфортных нормативных условий для представителей науки и деятельности комиссии, а также диссертационных советов, при этом сохраняя классически устоявшиеся научные традиции. Более того, важно было создать условия для самих работников ВАК и членов диссертационного совета. Все это было сделано. Я благодарен за оказанное доверие, но решил подать в отставку. Возможно, мой своевременный уход после выполнения задач станет примером для многих. Уходить надо уметь», — считает Канатбек Азиз.

Отметим, что Канатбек Азиз ранее работал в секретариате парламентской фракции «Ата Мекен». Однако уволился, когда баллотировался в омбудсмены страны. Канатбек Азиз оказывал юридическую поддержку Омурбеку Текебаеву.

Алмазбек Атамбаев, будучи президентом, подал на юристов Канатбека Азиза и Таалайгуль Токтакунову в суд. Истец просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции адвокатами Омурбека Текебаева, не соответствующими действительности. Районный суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов.

Но позже Бишкекский городской суд отменил все решения предыдущей инстанции в пользу Алмазбека Атамбаева. Верховный суд оставил в силе решение второй инстанции.