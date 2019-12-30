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Общество

Скандал в «Ата Мекене». Новый депутат Нурбек Сыдыгалиев опроверг слова лидера

Новый депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен» Нурбек Сыдыгалиев прокомментировал конфликт в политической организации. Видео опубликовали в интернете.

По его словам, он состоит в дружеских отношениях с бывшим лидером фракции Алмамбетом Шыкмаматовым.

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«Мы на выборы шли вместе, как братья. У нас не было договоренностей о мандатах. Я не мог претендовать на мандат Шыкмаматова, так как по списку он на 11-м, я на 22-м месте. Между нами 12 человек», — заявил Нурбек Сыдыгалиев.

Ранее лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев заявил, что Алмамбет Шыкмаматов сдал свой мандат, так как ранее была договоренность с кандидатом от партии Нурбеком Сыдыгалиевым.

Нурбек Сыдыгалиев также подтвердил конфликт в партии.

«Сейчас хотят показать, как будто причиной конфликта являюсь я. Но это не так. Между ними есть несогласие, но причина — не мандат», — говорит Нурбек Сыдыгалиев.
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