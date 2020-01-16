Убийство, массовые беспорядки, коррупция. В чем еще обвинили Алмазбека Атамбаева

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву следователи МВД, Генеральной и Военной прокуратур вручили 14 уведомлений о подозрении в совершении преступлений. Его обвинили по восьми статьям Уголовного кодекса Кыргызстана.

Бывший глава государства не признает себя виновным ни по одному эпизоду и заявляет о беззаконии и произволе. Адвокат Сергей Слесарев утверждает, что в действиях его подзащитного нет состава преступления.

24.kg напоминает, в чем именно обвинили бывшего президента.

События в Кой-Таше

Следствие по событиям в Кой-Таше 7-8 августа завершили. Обвиняемыми по делу проходят 12 человек, в их числе члены партии СДПК, депутаты Жогорку Кенеша, бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ и Алмазбек Атамбаев.

Последнему вменяют восемь статей УК КР: «Организация массовых беспорядков», «Покушение на убийство», «Организация убийства», «Убийство», «Захват заложников», «Незаконный оборот оружия», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Воспрепятствование следствию».

Адвокаты и подозреваемые начали изучать материалы дела. Всего в нем 50 томов.

Как сообщил 24.kg юрист Сергей Слесарев, только в отношении Алмазбека Атамбаева провели более 10 экспертиз. В том числе баллистическую. Ее назначили по эпизоду об убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова.

Следствие считает, что полковника спецслужб (звание присвоили посмертно. — Прим. 24.kg) убил именно бывший президент. Адвокат Кайрат Загибаев заявил 24.kg, что спецназовца застрелили в упор из снайперской винтовки Драгунова.

Глава МВД Кашкар Джунушалиев, выступая в парламенте при рассмотрении депутатами заключения госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше, частично подтвердил информацию. Однако, подчеркнул министр, неясно, стрелял ли в офицера именно Алмазбек Атамбаев.

Бывшего президента и его сторонников также подозревают в организации захвата заложников.

Следствие делает упор на то, что приближенные Алмазбека Атамбаева (вероятно, по его указанию) насильно удерживали в плену шестерых бойцов спецназа и выдвигали ультиматум силовикам.

По словам главы ГКНБ Орозбека Опумбаева, они требовали от правоохранителей отвести силы из Кой-Таша. По эпизоду вместе с Алмазбеком Атамбаевым проходят нардепы Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и экс-депутат Равшан Джеенбеков.

Помимо этого, Алмазбека Атамбаева обвиняют в угрозе или насилии в отношении представителя власти. Речь идет о событиях 7-8 августа, когда он не подчинился требованиям «Альфы» сдаться и забаррикадировался в особняке.

Еще одна тяжкая статья, инкриминируемая Атамбаеву, — «Незаконный оборот оружия».

После задержания в его доме обнаружили:

— снайперскую винтовку Драгунова с магазином;

— самозарядный карабин Симонова;

— пистолет «Капрал» на основе конструкции пистолета-пулемета;

— наградной пистолет ТТ с двумя магазинами;

— два пистолета марки GM-100;

— карабин «Сайга»;

— двуствольное ружье ТОЗ;

— ружья Fabarm, Zoli и Progress.

Семь помповых ружей для стрельбы резиновыми пулями сторонники Алмазбека Атамбаева отобрали у спецназовцев.

Кроме того, бывшего президента подозревают в воспрепятствовании следствию.

Алмазбек Атамбаев, как указывают в ГСУ МВД, отказывался являться на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Коррупционные дела

1 Незаконные поставки угля на ТЭЦ Бишкека

Экс-генпрокурор Аида Салянова в 2016 году заявила, что Алмазбек Атамбаев лоббировал интересы «Рассвет компани» и «Прогресс компани». Последней он якобы обещал контракты на поставку угля.

По этому эпизоду бывший глава государства получил уведомление о подозрении по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР.

2 Модернизация ТЭЦ Бишкека

Эти же статьи вменяют Алмазбеку Атамбаеву и по данному делу. Материалы в отношении него выделили в отдельное производство. Бывшего президента подозревают в единоличном выборе подрядчика для реконструкции ТЭЦ, которой занималась китайская компания ТВЕА. Реконструкция столичной теплоцентрали обошлась Кыргызстану в $386 миллионов. Кредит начали выплачивать.

3 Незаконная сделка купли-продажи участка в Кой-Таше

Аналогичные статьи инкриминируют Алмазбеку Атамбаеву и по этому делу. Сделку заключили еще в 2015 году. По версии следствия, действующий на тот момент президент выкупил землю у супруги Албека Ибраимова. Именно после продажи участка последний стал мэром Бишкека.

4 Незаконная выдача лицензии на разработку золоторудного месторождения Терек-Сай

Коррупцию бывшему президенту вменяют и по этому эпизоду. С ним по делу проходят экс-директор Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Дуйшенбек Зилалиев, статс-секретарь ведомства Шерикул Султанов. Разрешительный документ получил некий бизнесмен Субихи Пархати.

5 Легализация (отмывание) преступных доходов

Субихи Пархати фигурирует и в этом деле. В 2017 году Алмазбек Атамбаев получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО НПФ «Форум». В декларации бывшего президента за 2017-й эти финансы отражены. Однако при осуществлении сделки не проверены платежеспособность покупателя и источник происхождения денег.

Субихи Пархати является учредителем ОсОО «Инвестиционная компания «Хуасинь» и ОсОО «Азия профессионал». По данным портала «Открытый бюджет Министерства финансов», компании экономически неактивны и не отчисляли налог с прибыли.

Это дело расследует Военная прокуратура. По приезде Субихи Пархати в Кыргызстан в октябре 2019-го его задержали.

Обвинительные акты Алмазбеку Атамбаеву по данным коррупционным делам еще не вручили.

6 Незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева

Единственное обвинение по статьям 43 (соучастие) и 319 (коррупция) УК КР бывшему президенту предъявили только по этому делу.

Алмазбеку Атамбаеву инкриминируют то, что он поручил в 2013 году освободить преступника, признав его больным.

В показаниях экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов заявил, что он доложил главе государства о том, что Азиз Батукаев болен лейкозом и его нужно отпустить. Он внес предложение об освобождении вора в законе в обмен на экстрадицию брата беглого президента Курманбека Бакиева Жаныша.

В деле фигурируют 19 человек, большинство из которых заключили сделку со следствием. Об истории с торжественными проводами Азиза Батукаева из Кыргызстана в течение нескольких лет не вспоминали. Дело возобновили только в январе 2019-го.