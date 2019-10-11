Освобождение Батукаева. 14 обвиняемых по делу могут отделаться штрафом

По уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева 14 обвиняемых могут быть приговорены к штрафу. Об этом журналистам сообщил адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, обвиняемые пошли на сделку со следствием после того, как их взяли под стражу, а затем предложили согласиться на сотрудничество.

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«По этому делу 14 фигурантов подписали соглашение о сотрудничестве. Каждого из них заключали под стражу, после определенного времени им поступало предложение, что легче дать какие-то показания и тогда предоставится возможность выйти из-под стражи, тем самым можно исключить риск лишения свободы в будущем. Если мера наказания предусматривает до 15 лет лишения свободы, то им грозит штраф», — сказал Сергей Слесарев.

Отметим, сегодня в Первомайском районном суде Бишкека состоятся предварительные слушания по уголовному делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Обвиняемыми по делу проходят 19 человек, среди которых бывший президент Алмазбек Атамбаев.