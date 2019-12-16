Дуйшенбека Зилалиева обвиняют в сговоре с Атамбаевым при выдаче лицензии

Экс-вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев не давал показаний против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Очной ставки между ними не будет. Об этом 24.kg сообщила адвокат экс-чиновника правительства Чинара Джакупбекова.

По ее словам, в таком следственном мероприятии нет необходимости, поскольку Атамбаев вообще отказывается давать какие-либо показания, а очная ставка проводится только в том случае, если есть расхождения.

Сам Дуйшенбек Зилалиев, отвечая на вопросы о выдаче лицензии на месторождение Терек-Сай, рассказал следствию, что поручений Алмазбек Атамбаев ему не давал и он с ним этот вопрос не обсуждал. Он также рассказал, что обнаружил имя Субихи Пархати только в материалах дела, а раньше об этом человеке даже не слышал.

Военная прокуратура вчера вручила бывшему главе Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам Дуйшенбеку Зилалиеву уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Соучастие в коррупции» УК КР.

В ходе расследования уголовных дел, связанных с коррупционными деяниями Алмазбека Атамбаева, установлено, что он якобы с целью получения лицензии на месторождение сурьмы по заниженной стоимости в коррупционную схему вовлек Дуйшенбека Зилалиева и статс-секретаря профильного ведомства Шерикула Султанова.

«Исполняя незаконное указание Дуйшенбека Зилалиева, Шерикул Султанов провел фиктивный тендер по заниженной стоимости на сумму $130 тысяч. Победу присудили аффилированному с Алмазбеком Атамбаевым ОсОО «Инвестиционная компания «Хуасинь». Дуйшенбек Зилалиев, заведомо зная о незаконности проведенного тендера и явно заниженной стоимости, в сговоре с Алмазбеком Атамбаевым незаконно выдал лицензию на разработку месторождения в Чаткальском районе с запасом сурьмы на $103,6 миллиона», — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.