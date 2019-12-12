События в Кой-Таше. Атамбаеву вручили уведомление о подозрении в убийстве

Сегодня в Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению итогов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

Глава МВД Кашкар Джунушалиев проинформировал депутатский корпус о том, что бывшему президенту уже вручено уведомление о подозрении в убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» Усенбека Ниязбекова. Следствие выяснило, что офицер был застрелен из снайперской винтовки Драгунова (СВД). Но стрелял ли Атамбаев, пока неясно, следователи продолжают работать.

Заключение по событиям в Кой-Таше 7-8 августа принято госкомиссией и подписано всеми членами. У экс-судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой есть особое мнение.