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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Дело Атамбаева. Бывшего президента подозревают еще в одном преступлении

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева подозревают еще в одном преступлении. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, его подзащитному МВД вменяет воспрепятствование следствию. Речь о периоде, когда Атамбаев отказывался являться на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

«Ему вручили уведомление о подозрении. Официальное обвинение предъявили только по одному эпизоду, связанному с Батукаевым. Но как я уже говорил: у следствия нет ни единого доказательства вины Алмазбека Атамбаева. Дело сфабриковано, как и все остальные», — подчеркнул юрист.

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Он добавил, что на следующем заседании суда, которое назначили на 6 декабря, собирается ходатайствовать, чтобы Алмазбека Атамбаева больше в суд не привозили. Он отказывается участвовать в процессе. 

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.
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