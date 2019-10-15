Дело Атамбаева. В Кыргызстане задержан бизнесмен Субихи Пархати

В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, задержан бизнесмен Субихи Пархати. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Известно, что Субихи Пархати было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления.
«Ранее бизнесмен был объявлен в розыск. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. По предварительным данным, Субихи Пархати подозревают в легализации доходов», — сообщили редакции.
В суде 24.kg подтвердили информацию об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, в 2017 году Алмазбек Атамбаев продал ОсОО НПФ «Форум» некоему Субихи Пархати за 54 миллиона сомов. В декларациях бывшего президента за 2017-й деньги отражены. Но при осуществлении сделки не проверены платежеспособность покупателя и источник происхождения денег.
Субихи Пархати является учредителем ОсОО «Инвестиционная компания «Хуасинь» и ОсОО «Азия профессионал». По данным портала «Открытый бюджет Министерства финансов», компании экономически неактивны и не отчисляли налог с прибыли.