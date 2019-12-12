События в Кой-Таше. Ирину Карамушкину просит не лгать глава ГКНБ

Сегодня в Жогорку Кенеше приступили к рассмотрению итогов госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа.

Депутат Ирина Карамушкина, подозреваемая в причастности к захвату заложников, утверждает, что давала коридор захваченным в плен спецназовцам, защищала их от разъяренной толпы. Глава ГКНБ Орозбек Опумбаев попросил нардепа не лгать.

«Что вам мешало отпустить моих людей рано утром, когда все сторонники Атамбаева спали? Нет ведь, вы не согласились, вы стали выдвигать условия, требовать от нас, чтобы мы отвели свои силы», — напомнил Ирине Карамушкиной Орозбек Опумбаев.

Упрекнул в недостоверности сказанного другого депутата Асель Кодуранову и полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Уланбек Дыйканбаев. Он заявил, что это неправда, будто Асель Кодуранова звонила ему через своего сопартийца, чтобы сообщить про обстановку в Кой-Таше и захваченных спецназовцах.