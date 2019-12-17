12:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Убийство замкомандира «Альфы». Следователи назначили комиссионную экспертизу

Следственная группа, расследующая уголовное дело об убийстве заместителя командира спецназа «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова, назначила комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Об этом 24.kg сообщил адвокат Кайрат Загибаев.

Читайте по теме
Погибшего при захвате Атамбаева спецназовца наградили медалью «Эрдик» посмертно

По его словам, ранее экспертиза показала, что полковник ГКНБ (звание получено посмертно. — Прим. 24.kg) был убит в ходе ранения, полученного от пули калибра 7,62 миллиметра, которая попала в него рикошетом. Адвокат считает, что Усенбек Ниязбеков был застрелен в упор.

«Одним из подозреваемых по данному делу проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев. Его обвиняют в организации убийства представителя власти. Мы полагаем, что именно из его снайперской винтовки Драгунова был убит спецназовец. По окончании расследования будет принято решение о требовании компенсации. Потерпевшими признаны жена и мама Усенбека Ниязбекова», — сказал Кайрат Загибаев.

Напомним, что Усенбек Ниязбеков был убит в ходе спецоперации по задержанию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.
Ссылка:
просмотров: 487
Версия для печати
Материалы по теме
Освобождение Батукаева. Алмазбек Атамбаев выздоровел, его доставят в суд
В Суусамыре мужчина избил собутыльника и оставил его умирать в поле
В Кара-Суу мужчина убил пожилого любовника своей жены
Равшан Джеенбеков водворен в СИЗО-1. Его обвиняют в тяжких преступлениях
Дело Атамбаева. В ГКНБ рассказали о состоянии здоровья бывшего президента
Дело Атамбаева. У бывшего президента ухудшилось здоровье
Алмазбек Атамбаев будет получать пенсию экс-президента, если обратится в Соцфонд
Освобождение Батукаева. Процесс перенесен из-за болезни Алмазбека Атамбаева
Размер пенсии Алмазбека Атамбаева составляет 100 тысяч сомов. Он ее получает
73-летний мужчина убил своего пасынка. Он осужден на 11 лет лишения свободы
Популярные новости
Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых
Уволенного за&nbsp;ошибки в&nbsp;письме советника спикера вновь взяли на&nbsp;работу в&nbsp;ЖК Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Ученики вышли на&nbsp;митинг против увольнения директора Скандал в школе «Газпром». Ученики вышли на митинг против увольнения директора
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Часть учителей готова уволиться вслед за&nbsp;директором Скандал в школе «Газпром». Часть учителей готова уволиться вслед за директором
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; в&nbsp;2019-м девятый год подряд признан банком &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Кыргызстане «Оптима Банк» в 2019-м девятый год подряд признан банком № 1 в Кыргызстане
Новый офис Торгового представительства Российской Федерации открылся в&nbsp;Бишкеке Новый офис Торгового представительства Российской Федерации открылся в Бишкеке
В&nbsp;гостях у&nbsp;Санта-Клауса можно побывать в&nbsp;центре Бишкека В гостях у Санта-Клауса можно побывать в центре Бишкека
Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ &laquo;Бакай Банка&raquo; Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ «Бакай Банка»
17 декабря, вторник
12:12
До Нового года 15 дней, а световые гирлянды на площади Ала-Тоо уже перегорели До Нового года 15 дней, а световые гирлянды на площади...
12:03
В Караколе в пожаре погиб мужчина
12:02
«Оптима Банк» в 2019-м девятый год подряд признан банком № 1 в Кыргызстане
12:01
Декларации о доходах за 2018 год. На что живет руководство Кыргызстана
11:54
Суд признал необоснованным увольнение Алексея Петрушевского