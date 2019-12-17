Убийство замкомандира «Альфы». Следователи назначили комиссионную экспертизу

Следственная группа, расследующая уголовное дело об убийстве заместителя командира спецназа «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова, назначила комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Об этом 24.kg сообщил адвокат Кайрат Загибаев.

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По его словам, ранее экспертиза показала, что полковник ГКНБ (звание получено посмертно. — Прим. 24.kg) был убит в ходе ранения, полученного от пули калибра 7,62 миллиметра, которая попала в него рикошетом. Адвокат считает, что Усенбек Ниязбеков был застрелен в упор.

«Одним из подозреваемых по данному делу проходит бывший президент Алмазбек Атамбаев. Его обвиняют в организации убийства представителя власти. Мы полагаем, что именно из его снайперской винтовки Драгунова был убит спецназовец. По окончании расследования будет принято решение о требовании компенсации. Потерпевшими признаны жена и мама Усенбека Ниязбекова», — сказал Кайрат Загибаев.

Напомним, что Усенбек Ниязбеков был убит в ходе спецоперации по задержанию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.