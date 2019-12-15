МИД обвинил представителей Конгресса США во вмешательстве в дела Кыргызстана

МИД Кыргызстана с недоумением воспринял сообщение Комитета Палаты представителей США по международным делам относительно подавления свободы слова в КР. Об этом заявлено внешнеполитическим ведомством страны.

«Расцениваем данное сообщение, не соответствующее действительности, как попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства, а также давление на судебную власть Кыргызской Республики. В этой связи настоятельно рекомендуем Комитету Палаты представителей США более тщательно подбирать источник информации, а также перепроверять полученные сведения», говорится в сообщении МИД КР.

Особо отмечаем, что в Кыргызстане не существует каких-либо ограничений на деятельность СМИ. МИД Кыргызстана

По мнению МИД КР, наша страна последовательно демонстрирует незыблемую приверженность принципам демократии, верховенства права и свободы слова в соответствии с принятыми международными обязательствами

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков неоднократно отмечал, что придерживается принципов защиты свободы слова и укрепления гражданского общества как факторов, играющих ключевую роль в развитии страны. Данная позиция главы государства неоднократно озвучивалась ранее и была вновь подтверждена в недавнем заявлении пресс-секретаря президента», — резюмируют в МИД КР.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с несоразмерной суммой, требуемой в качестве компенсации ущерба в рамках иска о защите чести и достоинства против кыргызских СМИ — «Азаттыка», Kloop и 24.kg.

МИД КР обвинил ОБСЕ в попытке оказать давление на суд по искам к СМИ.