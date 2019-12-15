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Общество

МИД обвинил представителей Конгресса США во вмешательстве в дела Кыргызстана

МИД Кыргызстана с недоумением воспринял сообщение Комитета Палаты представителей США по международным делам относительно подавления свободы слова в КР. Об этом заявлено внешнеполитическим ведомством страны.

«Расцениваем данное сообщение, не соответствующее действительности, как попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства, а также давление на судебную власть Кыргызской Республики. В этой связи настоятельно рекомендуем Комитету Палаты представителей США более тщательно подбирать источник информации, а также перепроверять полученные сведения», говорится в сообщении МИД КР.

Особо отмечаем, что в Кыргызстане не существует каких-либо ограничений на деятельность СМИ.

МИД Кыргызстана

По мнению МИД КР, наша страна последовательно демонстрирует незыблемую приверженность принципам демократии, верховенства права и свободы слова в соответствии с принятыми международными обязательствами

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков неоднократно отмечал, что придерживается принципов защиты свободы слова и укрепления гражданского общества как факторов, играющих ключевую роль в развитии страны. Данная позиция главы государства неоднократно озвучивалась ранее и была вновь подтверждена в недавнем заявлении пресс-секретаря президента», — резюмируют в МИД КР.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с несоразмерной суммой, требуемой в качестве компенсации ущерба в рамках иска о защите чести и достоинства против кыргызских СМИ — «Азаттыка», Kloop и 24.kg.

МИД КР обвинил ОБСЕ в попытке оказать давление на суд по искам к СМИ. 

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. После общественного резонанса истцы направили ходатайство об отмене ареста счетов, которое было удовлетворено. Предварительное слушание по иску начнется 19 декабря в Свердловском райсуде Бишкека под председательством судьи Жылдыз Ибраимовой. 
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