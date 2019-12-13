Матраимовы направили ходатайство об отмене ареста счетов СМИ

По информации Свердловского районного суда Бишкека, сегодня, 13 декабря, адвокаты Матраимовых направили новое ходатайство — теперь об отмене ареста счетов «Азаттыка», Kloop и 24.kg.

Рассмотрение ходатайства ожидается сегодня, в случае его удовлетворения оно вступает в силу по истечении 10 дней.

Отметим, сам иск о защите чести и достоинства и деловой репутации Матраимовых не отозван.

Уточняется, что истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-глава Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.

Напомним, что Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд столицы без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ.