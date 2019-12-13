Иски Матраимовых к СМИ. Суд снял арест со счетов 24.kg, «Азаттыка» и Kloop

Свердловский районный суд Бишкека снял арест с банковских счетов трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка» и журналиста Али Токтакунова. Такое решение принято сегодня председательствующей Жылдыз Ибраимовой.

Отметим, ранее она же приняла решение о наложении ареста. С ходатайством об отмене постановления выступила сторона истца. Кроме того, заявление об отмене решения суда подало и 24.kg.

В своем ходатайстве юристы 24.kg отметили, что ответчик с данной мерой не согласен и считает, что постановление вынесено незаконно. «Наложив арест, суд не только заблокировал деятельность информационного агентства, но и нарушил норму Конституции, гарантирующую право на свободу слова», — говорится в заявлении.

Накануне стало известно, что Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. Сегодня стало известно, что Матраимовы направили ходатайство о снятии ареста.

Иск Матраимовых о защите чести и достоинства и деловой репутации не отозван.

Уточняется, что истцами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.