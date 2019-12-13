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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Комитет Палаты представителей Конгресса США прокомментировал иски Матраимовых

Комитет Палаты представителей Конгресса США, который занимается разработкой законопроектов в области международных отношений, прокомментировал иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка». Заявление выложено в Twitter.

Комитет призывает правительство Кыргызстана прекратить давление на журналистов.

«Запугивание и подавление свободы прессы — это посягательство на основные ценности демократии. Правительство должно немедленно изменить курс», — говорится в заявлении.

Напомним, истацами выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также ОФ «Фонд имени Исмаила Матраимова». Суммы исков о защите чести и достоинства составили: 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg. Сегодня Свердловский районный суд Бишкека снял арест с банковских счетов трех СМИ и журналиста Али Токтакунова.
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