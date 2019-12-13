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Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Пресс-секретарь президента прокомментировала иски Матраимовых против СМИ

Пресс-секретарь президента Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева прокомментировала иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка».

По ее словам, Сооронбай Жээнбеков придерживается принципов защиты свободы слова и выступает за сильное гражданское общество.

«Глава государства неоднократно подчеркивал это и во время своих выступлений, и во время встреч с представителями средств массовой информации, а также в своих интервью отечественным и зарубежным СМИ. Президент не меняет своих убеждений в том, что именно эти факторы сыграют важную роль в развитии страны», — сказала Толгонай Стамалиева.

Она считает, что любая реакция главы государства в данном случае может быть воспринята обществом, как попытка оказания давления на ход судебных разбирательств и решение суда. «Все судебные разбирательства, в том числе и в отношении медиа, должны проходить строго в правовом поле», — добавила Толгонай Стамалиева.

Мы однозначно заявляем, что этот факт наносит удар не только по имиджу президента, который публично и повсеместно провозглашает принципы свободы слова, но и нашей демократической страны.

Толгонай Стамалиева

Напомним, Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. 
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