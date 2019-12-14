МИД Кыргызстана обвинил ОБСЕ в попытке оказать влияние на суд по искам к СМИ

Министерство иностранных дел Кыргызстана ответило на комментарий представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, который выразил обеспокоенность в связи с несоразмерной суммой, требуемой в качестве компенсации ущерба в рамках иска братьев Матраимовых о защите чести и достоинства против кыргызстанских СМИ — «Азаттыка», Kloop и 24.kg.

Внешнеполитическое ведомство категорически несогласно с заявлением представителя ОБСЕ относительно свободы слова в КР, считая его субъективным и не отражающим реальной ситуации.

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«Рассматриваем данное заявление как попытку оказать определенное влияние на судебную власть Кыргызской Республики», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве считают, что «на свободу слова в Кыргызстане никаких ограничений не имеется и страна последовательно демонстрирует незыблемую приверженность принципам демократии, правам человека и разнообразию СМИ в соответствии с принятыми международными обязательствами».

«Президент КР Сооронбай Жээнбеков неоднократно отмечал, что придерживается принципов защиты свободы слова и укрепления гражданского общества как факторов, играющих ключевую роль в развитии страны. Позиция главы государства неоднократно озвучивалась ранее и была вновь подтверждена в недавнем заявлении пресс-секретаря президента», — говорится в заявлении.

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. После общественного резонанса истцы направили ходатайство об отмене ареста счетов, которое было удовлетворено.