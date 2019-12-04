У МВД нет доказательств связи Хусана Керимова с Айеркеном Саймаити

В МВД не исключают, что убитый таксист Хусан Керимов был курьером и перевозил деньги из Кыргызстана в Турцию. Но доказательств у милиции пока нет.

«Мы сейчас не можем голословно говорить, должны основываться на фактах. Всех, кто причастен к делу, проверяем. Все версии должны быть подкреплены доказательствами. Направлены также запросы в правоохранительные органы Турции. По получении ответов дадим полноценную информацию», — сказал замминистра внутренних дел Памир Асанов.

Начальник следственной службы МВД Сыргак Айткулов также сообщил, что у Хуфура Абдурахемана, труп которого нашли в Нарынской области в середине октября, никаких связей с Саймаити нет. «В рамках расследования уголовного дела об убийстве восемь человек доставлены в следственные органы. Есть доказательство причастности семи человек. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — добавил он.

Напомним, журналисты Kloop, «Азаттыка» и OCCRP опубликовали вторую часть расследования по выводу средств из Кыргызстана. Они сообщают о связи Айеркена Саймаити с двумя убитыми недавно мужчинами, этническими уйгурами — торговцем с рынка «Мадина» Хуфуром Абдурахеманом и таксистом Хусаном Керимовым.

Тело 39-летнего Хусана Керимова обнаружили в багажнике машины, припаркованной около аэропорта «Манас» 23 октября. Ранее в МВД заявляли, что Хусан Керимов не связан с китайским бизнесменом Айеркеном Саймаити. Сообщалось, что у него при себе было только $10 тысяч.

Пользователи социальных сетей предполагали, что деньги, перевозимые Хусаном Керимовым, предназначались китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити, которого застрелили в Стамбуле 10 ноября.