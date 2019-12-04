Вывод миллионов из Кыргызстана и два убийства. Новое расследование журналистов

Журналисты Kloop, «Азаттыка» и OCCRP опубликовали вторую часть расследования по выводу средств из Кыргызстана.

В первой части СМИ сообщили, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов, кто из кыргызстанских чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.

Курьеры и коллекторы

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Журналисты сообщают о связи Айеркена Саймаити с двумя убитыми недавно мужчинами, этническими уйгурами — торговцем с рынка «Мадина» Хуфуром Абдурахеманом и таксистом Хусаном Керимовым.

По данным расследования, в Кыргызстане много лет действует подпольная курьерская сеть, через которую вывозят из страны миллионы долларов наличными. Хусан Керимов был одним из курьеров. Его, напомним, нашли убитым в багажнике автомобиля возле аэропорта «Манас» 24 октября 2019 года. Сообщается, что в тот день он должен был доставить $1,6 миллиона наличными из Кыргызстана в Стамбул (Турция).

«Обычно все проходило как по часам: он звонил по заранее условленному номеру, встречал человека в терминале, брал у него деньги и садился в самолет до Стамбула. Перед взлетом он делал селфи и отправлял его куратору, тем самым сообщая, что он и его ценный груз в безопасности», — пишут журналисты.

Его куратором был Айеркен Саймаити, убитый 10 ноября в Стамбуле. Он организовал целую сеть курьеров. Выводом денег из КР под его руководством занимались десятки парней и молодых мужчин. Они регулярно летали рейсом Бишкек — Стамбул и перевозили наличные в сумках. В каждой сумке было целое состояние — от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов.

Когда Керимов пропал, Саймаити решил передать журналистам документы, которые подтверждают вывоз из КР $77 миллионов. «Реальная сумма наверняка намного больше. Саймаити утверждал, что за эти годы только его сеть перевезла более миллиарда долларов», — сообщают журналисты.

Журналисты связались еще с несколькими курьерами. Они сообщили, что перевозили деньги. «Ни один из наших собеседников ни разу не упомянул, чтобы кто-то из официальных лиц пытался это проверить», — отмечают журналисты.

Хуфур Абдурахеман был «коллектором, который регулярно собирал деньги для перевозки за границу. Он долгое время работал поваром в кафе на рынке «Мадина» и заслужил доверие других торговцев, в частности за соблюдение религиозных обрядов. Местные торговцы хранили у него свои сбережения, которые позже отправляли через курьера за границу.

Напомним, тело 37-летнего Хуфура Абдурахемана нашли в Кочкорском районе Нарынской области 19 октября 2019 года. Он пропал за две недели до этого.

Чьи это деньги?

Деньги, которые перевозил Керимов, принадлежат в большинстве торговцам с рынков Кыргызстана. «В основном курьеры обслуживают частных продавцов и оптовиков с многочисленных базаров Кыргызстана, которые покупают товары в Турции и Китае за наличные. Эта широко распространенная практика противоречит законам Кыргызстана. Лишая бюджет поступлений от таможенных сборов, она наносит прямой вред налогоплательщикам и к тому же не позволяет установить законность происхождения средств», — отмечается в расследовании.

«Эти деньги скрыты. Во-первых, от таможенных сборов. Во-вторых, от налогов. И, в-третьих, от службы финансовой разведки», — цитируют журналисты бывшего начальника Службы собственной безопасности аэропорта «Манас» Самата Исабекова.

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Кроме того, Саймаити использовал сеть курьеров для вывоза из Кыргызстана денег китайского бизнесмена и главы влиятельного клана Хабибулы Абдукадыра.

Саймаити предоставил журналистам 48 деклараций о перевозке наличных денег. Из них 31 была заполнена курьерами, которые работали на Саймаити во время его сотрудничества с семьей Абдукадыр. Согласно этим декларациям курьеры привезли в Стамбул более 27 миллионов долларов за два месяца — в сентябре и октябре 2016 года.

В 22 случаях курьеры указали в декларации, что деньги, которые они перевозили, принадлежат компании Palvan — она зарегистрирована в Турции и принадлежит семейству Абдукадыр.

Данные из турецкого бизнес-реестра подтверждают существование компании Palvan Insaat Turizm Lojistik Sanayi Ticaret LTD. Согласно этому же реестру, в разное время этой компанией владели Хабибула, глава семейства Абдукадыр и двое его сыновей. Жену Хабибулы зовут Мария Палван. Из расследования Kloop, «Азаттыка» и OCCRP

Когда курьеры привозили деньги Абдукадыра в Стамбул, Саймаити встречал их в аэропорту, забирал часть наличных в банк и клал их на собственные счета, а также на счета своей жены или компаний Абдукадыра. Таможенные декларации курьеров использовались, чтобы доказать сотрудникам банка, что деньги имеют законное происхождение.

Фото kloop.kg. В таких свертках перевозили деньги курьеры Саймаити

«Большинство курьеров декларировали перевозимые деньги как собственные. Поиск по кыргызским реестрам компаний показал, что никто из них не владел компаниями, которые позволили бы объяснить наличие у них такого количества денег. Это дополнительное подтверждение слов Саймаити о том, что курьеры на самом деле перевозили чужие деньги», — отмечают журналисты.

За свою опасную работу курьеры получали удивительно мало — иногда всего лишь 5 тысяч сомов ($70) за поездку, хотя кто-то мог получать и до $200 (среднемесячная зарплата в Кыргызстане — $240).

Саймаити, по данным расследователей, брал с продавцов комиссию в $25 за каждые $10 тысяч, отправленные через курьеров. Таким образом, с каждого отправленного миллиона получалось $2,5 тысячи дохода.

Коррупция на таможне

На эти деньги Саймаити не только покупал авиабилет курьерам в Стамбул и обратно, но и оплачивал «услуги» таможенников.

Пособничество таможенников — главная причина, почему вся эта схема работала.

Не все курьеры перевозили наличные открыто, заполняя таможенные декларации. Иногда курьеры проносили деньги в самолет в ручной клади — подкупленные сотрудники таможни делали вид, что не замечали этого.

«Все закрывали на это глаза. Мы своими глазами видели в аэропорту «Манас», как регулярно перевозили деньги. Видеосъемка, которую мы сделали, могла бы быть доказательством», — цитируют журналисты бывшего начальника Службы собственной безопасности в «Манасе» Самата Исабекова.

По его наблюдениям, во время его работы курьеры еженедельно перевозили через аэропорт «Манас» контрабандой $30-40 миллионов в один только Китай. Наличные, по его словам, перевозили регулярными рейсами в Урумчи, столицу китайского региона Синьцзянь.

«В аэропорту сложно спрятать деньги. Когда багаж идет через рентген, они видят содержимое и знают, что там лежат деньги, — объясняет он. — Летящих в Урумчи тщательно проверяют. Именно поэтому крупные бизнесмены связывались с таможней заранее и говорили: в такой-то день на таком-то рейсе я отправлю столько-то миллионов», — цитируют собеседника журналисты.

Эту взятку продолжали делить по цепочке дальше.

«Я слышал, что за каждый миллион [чиновники] брали $2 тысячи. Я точно знаю, что таможня забирала себе $1 тысячу из этой суммы», — говорит Исабеков. Остальная сумма, по его словам, распределялась между другими отделами и госорганами.