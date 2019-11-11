11:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Турции убит гражданин Китая, которого называли партнером Райымбека Матраимова

В Турции убит бизнесмен Айеркен Саймаити. Об этом пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что накануне вечером в саду отеля в Стамбуле в районе Фатиха неизвестный выстрелил в гражданина Китая Саймаити. От полученных ран он умер в больнице.  

Имя Айеркена Саймаити упоминалось в связке с Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене. По словам журналиста, следы вывода денег привели к семье Матраимовых — один из отправителей крупной суммы из КР Айеркен Саймаити позже из Турции перевел на счет фонда Матраимовых «Исмаил Ата» $2 миллиона 338 тысяч 700.

Искендер Матраимов заявил 24.kg, что их семья не имеет никаких связей с Саймаити.
Ссылка:
просмотров: 3027
Версия для печати
Материалы по теме
Factcheck: 82 процента поддерживающих братьев Матраимовых в соцсетях — фейки
Финпол не нашел имущества и богатства Матраимовых за границей
В Кара-Суу появится самая большая мечеть. По инициативе братьев Матраимовых
Кровные узы — наше все. Часть 2-я. Эра семейного процветания
Про миллионы семьи: разъяснения дает депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов
Искендер Матраимов готов сдать мандат при возникновении конфликта интересов
Кровные узы — наше все. О трех кланах, которые фактически управляют Кыргызстаном
Райымбек Матраимов не намерен возвращаться к работе в Таможенной службе
Раим-миллион появился на публике. Пользователи соцсетей активно обсуждают
Решение о восстановлении Райыма Матраимова на работу не поступило в кабмин
Популярные новости
После взрыва в&nbsp;точке быстрого питания милиция задержала арендатора кафе После взрыва в точке быстрого питания милиция задержала арендатора кафе
В&nbsp;Кой-Таше повесился офицер войсковой части В Кой-Таше повесился офицер войсковой части
Взрыв в&nbsp;точке быстрого питания. Один человек погиб Взрыв в точке быстрого питания. Один человек погиб
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; на&nbsp;борту самолета подрались две девушки В аэропорту «Манас» на борту самолета подрались две девушки
Бизнес
Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в&nbsp;соцсетях Защищаем ребенка: устанавливаем настройки безопасности в соцсетях
&laquo;Халык Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор чемпионата&nbsp;КР по&nbsp;футзалу на&nbsp;сезон 2019-2020 «Халык Банк» — генеральный спонсор чемпионата КР по футзалу на сезон 2019-2020
Счастливый четверг в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; новые СКИДКИ на&nbsp;смартфоны Счастливый четверг в O!Store — новые СКИДКИ на смартфоны
Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов Четыре выходных подряд! Устраивайтесь поудобнее, выбирайте 150 телеканалов
11 ноября, понедельник
11:49
Дыни на 1,2 миллиона сомов незаконно ввезли в Кыргызстан Дыни на 1,2 миллиона сомов незаконно ввезли в Кыргызста...
11:48
Премьер-министр обещает, что в 2020 году в Кыргызстане не будет аварийных школ
11:31
Строительство дорог. Тендеры выигрывают иностранцы, а работают кыргызстанцы
11:20
Тестирование на ВИЧ пройдет на рынках в Бишкеке, Оше и Кара-Суу
11:13
Дело энергетиков. Потерпевшие не могут ответить на вопросы обвиняемых