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Милиция нашла труп мужчины в багажнике авто на парковке у аэропорта «Манас»

В Сокулукском районе Чуйской области на парковке у аэропорта «Манас» нашли труп мужчины. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

Тело погибшего обнаружили в багажнике автомобиля, который стоял на парковке.

«23 октября в милицию обратился житель села Комсомол. Он просил помочь найти его брата, который выехал из дома 22 октября в сторону аэропорта «Манас» и не вернулся. Вечером того же дня сотрудники милиции в багажнике автомобиля обнаружили труп без вести пропавшего 39-летнего К.Х. На теле — признаки насильственной смерти», — сообщили в ГУВД.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Материалы передали в Следственную службу МВД.
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