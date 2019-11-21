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Общество

МВД: Убитый возле аэропорта «Манас» Хусан Каримов не связан с Айеркеном Саймаити

Убитый Хусан Каримов, тело которого обнаружено в багажнике машины возле аэропорта «Манас», не связан с китайским бизнесменом Айеркеном Саймаити. Об этом на пресс-конференции заявил замглавы МВД Мирлан Каниметов.

По его словам, по подозрению в убийстве задержаны два человека, еще двое объявлены в розыск.

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«Убийство совершено с целью грабежа. Два человека объявлены в розыск, если в течение 10 дней их не задержат, то подозреваемых объявят в межгосударственный розыск. Связей с китайским бизнесменом Айеркеном Саймаити у погибшего не было», — сказал Мирлан Каниметов.

Замминистра отметил, что Хусан Каримов не был бизнесменом, он занимался частным извозом.

«Установлено, что погибший действительно занимался перевозкой денег. Кому он их передавал, выясняется. В ходе следствия у задержанных обнаружено более $100 тысяч. Их владелец пока не объявился», — добавил Мирлан Каниметов.

Тело 39-летнего Хусана Каримова обнаружили в багажнике машины, припаркованной около аэропорта «Манас» 23 октября. Известно, что при себе у него было $10 тысяч. Пользователи социальных сетей предполагали, что деньги, перевозимые Хусаном Каримовым предназначались китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити, которого застрелили в Стамбуле 10 ноября.
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