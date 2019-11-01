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Общество

Раскрыто убийство таксиста, тело которого нашли в багажнике авто

Сотрудники милиции раскрыли убийство таксиста. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Тело 39-летнего Хусана Каримова обнаружили в багажнике машины, припаркованной около аэропорта «Манас» 23 октября. Сообщалось, что у мужчины при себе было $10 тысяч, они пропали.

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Уточняется, что по факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем» УК КР.

«В рамках материалов досудебного производства проведен комплекс следственных действий и оперативных мероприятий на территории Таласской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской областей и городах Бишкек и Ош. Милиционерами задержаны в качестве подозреваемых 27-летний Б.Ч., ранее неоднократно судимый за кражу, изнасилование и разбой, и 32-летний И.А. также неоднократно судимый за контрабанду и хранение наркотиков. Установлено, что оба с октября 2018 года отбывают наказание в колониях-поселениях: Б.Ч. — в КП № 38, а И.А. — в КП № 26. Установлен и их сообщник — 28-летний М.А. Он также был ранее судим за разбой и хулиганство. Проводятся следственные мероприятия по его задержанию», — сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что убийство произошло из-за бесконтрольности руководства учреждений ГСИН над лицами, отбывающими наказание. Подозреваемые проверяются на причастность к другим совершенным особо тяжким преступлениям на территории Кыргызстана.
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