Подробности убийства Хуфура Абдурахемана рассказал глава МВД

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев рассказал журналистам АКИpress подробности о похищении и убийстве 37-летнего бизнесмена Хуфура Абдурахемана.

По его словам, за предпринимателем следили. Глава МВД подтвердил, что главный подозреваемый в организации преступления — бывший сотрудник милиции, а подозреваемый в убийстве — экс- сотрудник УОБДД.

«Организатором является бывший милиционер Курманалиев. В 2016-м его задержали за вымогательство работники ГСБЭП. После его уволили, потом состоялся суд. А сотрудник ДПС (подозреваемый в убийстве) работал с 2010 по 2014 год», — сказал он.

Кашкар Джунушалиев отметил, что у следствия нет других версий, это было спланированное ограбление. Преступление удалось раскрыть быстро благодаря камерам «Безопасного города». Оперативники установили автомашину, которая постоянно двигалась за иномаркой бизнесмена.

«Служба криминальной милиции хорошо поработала. Задержали автомобиль на посту «Сосновка», когда подозреваемые выезжали в Талас. Если бы они туда уехали, тогда мы бы уже потеряли след. Я дал команду задержать. В ходе следственных мероприятий один из них рассказал все, то есть раскололся», — сообщил глава МВД.

По его словам, у убитого было при себе 70 тысяч сомов. Подозреваемые забрали у него эти деньги и требовали еще.

Тело 37-летнего Хуфура Абдурахемана нашли в Кочкорском районе Нарынской области.

«Погибший пропал 4 октября. Его похитили и убили. Известно, что милиция задержала пятерых подозреваемых. Они перекрасили его машину и ездили на ней. Подозреваемых водворили в ИВС ГУВД столицы», — заявили ранее редакции.