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Общество

Бишкекский планетарий. Суд восстановил сроки подачи иска

Межрайонный суд Бишкека восстановил сроки подачи иска и отказал в удовлетворении ходатайства Фонда госимущества о прекращении дела. Об этом 24.kg сообщила представитель фонда «Наше право» Светлана Антропова.

Отметим, что правозащитники и горожане обратились в суд с иском о признании недействительной приватизации планетария.

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«Ранее ФУГИ обратился с ходатайством о прекращении дела в связи с истечением сроков. Представители собственника заявили: фонд знал, что планетарий передали. Но наш юрист возразил. В итоге судья восстановила сроки и отказала в ходатайстве ФУГИ», — сказала Светлана Антропова.

Она добавила, что вторая сторона имеет право обжаловать решение суда. Если они этим не воспользуются, суд приступит к рассмотрению дела по существу.

По словам Светланы Антроповой, по заявлению правозащитников прокуратура Первомайского района возбудила уголовное дело и подала в суд по признанию незаконным выделения земельного участка.

«Им межрайонный суд восстановил сроки, однако представители собственника обжаловали решение в городском суде. Решение должны вынести в начале декабря», — пояснила она.

Здание планетария несколько раз переходило из рук в руки. Правозащитники надеются: если удастся добиться признания акта приватизации незаконным, возможно, можно будет оспорить и последующие сделки.

Здание принадлежит сыну депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Чыныбая Турсунбекова. Народный избранник в интервью 24.kg сообщил, что компания его семьи готова построить для города планетарий. Сейчас рассматривают несколько проектов, заслуживающих внимания, ведут предварительные переговоры с производителями специализированного оборудования.

Вопрос о судьбе здания не раз поднимали и в Жогорку Кенеше. 24.kg рассказывало об истории разрушения столичного планетария.
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