Сына депутата Чыныбая Турсунбекова просят подарить планетарий Бишкеку

Сегодня члены парламентской фракции «Ата Мекен» вновь подняли вопрос о заброшенном здании бывшего Бишкекского планетария, который разрушается в самом центре столицы.

Депутат Наталья Никитенко поинтересовалась у чиновников мэрии, кому сейчас принадлежит здание. Чиновники традиционно ничего не знают. Вице-мэр Бишкека Рыспек Сарпашов пообещал Наталье Никитенко уточнить и предоставить ответ письменно, но позже.

По данным главы Общественного фонда «Наше право» Каличи Умуралиевой, здание планетария принадлежит сыну депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Чыныбая Турсунбекова.

По ее словам, гражданские активисты готовят иск в судебные органы, потому что выяснилось, что в ФУГИ нет документов о приватизации этого объекта.

Калича Умуралиева отметила, что ранее обращалась в ФУГИ с запросом, кому, когда и на каких основаниях был продан планетарий. Однако в ведомстве нет данных о приватизации планетария.

Калича Умуралиева хочет написать письмо Чыныбаю Турсунбекову с просьбой убедить сына подарить столице объект. Она считает, что на этом месте можно построить что-либо нужное бишкекчанам.